داعشي يتصل بصحيفة فرنسية من سجن المثنى: بغداد حاكمتنا ولم نقاتل بأراضيها مطلقاً

2019/08/02 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادإتهم عنصر فرنسي تابع لتنظيم “داعش”، والمحكوم عليه بالإعدام في العراق بعد إدانته بالانتماء إلى التنظيم، بلاده بالتواطئ مع العراق بعدما نقلتهم من سوريا إلى العراق.

واتصل فاضل طاهر عويدات بصحيفة “لو بوان” الفرنسية من سجن المثنى في بغداد، حيث يسمح له بإجراء اتصال مرّة واحدة كل عشرة أيام، قال فيه “لقد جرت محاكمتنا في العراق رغم أننا لم ندخل يوماً إلى أراضيه”.

واضاف، “لا يستطيع العراق اتهامنا بأي جريمة لم تحصل ضمن حدوده، إن كانت فرنسا هي من حوّلنا إلى العراق، فذلك لأنها لا تملك أي دليل ضدّنا، أو بالأحرى فإنها لا تمتلك ما يكفي من الأدلة لإدانتنا”.

واصدرت محكمة الجنايات في العراق قد أصدرت، بداية شهر حزيران الماضي، حكماً بإعدام عويدات (33 عاماً)، إلى جانب ثمانية جهاديين فرنسيين.

وكانت فرنسا قد اعتبرت على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، والناطقة باسم الحكومة سيبت ندييا، أن إدانة المواطنين الفرنسيين تتوافق مع معايير المحاكمة العادلة، مُجدّدة في الوقت نفسه رفضها عقوبة الإعدام.

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