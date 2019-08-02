شرطة البصرة تعلن اعتقال منتسب بتهمة التزوير

2019/08/02 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أعلنت

مديرية الشؤون في شرطة محافظة البصرة، الجمعة، القبض على منتسب متهم بقضايا

التزوير.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه” من خلال المتابعة المستمرة والمراقبة لسلوك رجال الشرطة في محافظة البصرة، من قبل مفارزنا تم تنفيذ أمر قبض بحق المنتسب ر .



ع (ن ا غ )، المنسوب الى مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشات والمطلوب وفق احكام المادة (٢٩٢/ ٢٨٩) من قانون العقوبات العراقي”، مبينة انه “تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.





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