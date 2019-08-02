الكاردينـال ساكـو مخاطبا رئيس البرلمان : تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصبغة دينية يظلم اتباع الديانات غير المسلمـة

2019/08/02 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك ، ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصبغة دينية يظلم اتباع الدينات الاخرى غير المسلمة .وذكر ساكو في رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، حول تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا لتعيين رجال دين ، خبراء الشريعة في الهيئة القضائية ، ” لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ […]

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