الصحاف: الأجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر سيعقد في بغداد

2019/08/02 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف، اليوم الجمعة، ان الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر سيعقد في بغداد بوزارة الخارجيّة.

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