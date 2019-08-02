2019/08/02 | 19:51

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كارثة بيئية تهدد الأهوار في البصرة بحاجة إلى تدخل حكومي

الجمعة

02

أب

2019 :

07:30 pm

23

بعد تزايد الشكاوى من زيادة الملوحة في مياه الاهوار وموت الاسماك ..

قامت مجموعة من ممثلي الدوائر ذات العلاقة بجولة ميدانية في الاهوار

متمثلة بمركز إنعاش الاهوار ومديرية بيئة البصرة ومديرية زراعة البصرة

ومديرية الموارد المائية وعضو لجنة إدارة المحميات الطبيعية

لاهوار البصرة ، مراسل آفاق في محافظة البصرة أوضح أن المجموعة وجدت

ان شركة النفط قطعت النهر الرابط بين اهوار الشافي واهوار المسحب بعمل

فردي دون الاكتراث بما سيحصل من كارثة بيئية تهدد الاهوار في البصرة

ما يتطلب تدخل حكومي لإيجاد حل لتلك المشكلة ..

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