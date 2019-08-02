2019/08/02 | 19:51

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مقترح نيابي لتضمين مشاكل الانترنت في القوانين المقبلة لمجلس النواب

اقترحت النائبة هدى سجاد، عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم

الجمعة، تضمين مشاكل الانترنت، في القوانين التي يسعى مجلس النواب

لاستصدارها خلال الفترة المقبلة.وقال بيان لمكتب النائبة ، انها طالبت بذلك خلال ورشة اقيمت تحت شعار

(واقع الانترنت في العراق، التحديات والحلول"، برعاية مجلس النواب،

بالاضافة الى جهات اخرى، منها منظمة اليونسكو الاممية، شركات

الانترنت، ومؤسسات حكومية رسمية.ودعت النائبة شركات الانترنت، لتقديم مقترحاتها للجنة الخدمات

والاعمار النيابية، لصياغتها بشكل قانوني وطرحها امام البرلمان.

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