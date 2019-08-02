2019/08/02 | 19:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي الرئيس القادم .
بعد وفاة الباجي قائد السبسي أضحت الدولة تعاني من فراغ جزئي في السلطة فالرئيس الانتقالي لن يظل في مكانه سوى مدة محدودة ، وهو ما يحاول كل من اليمين الديني واليمين الليبرالي سده ، بينما يتخبط اليسار الانتخابي في مشكلاته الداخلية والمناسبة مواتية ، وهي الموعد الانتخابي الذي يحث خطاه على عجل .واذا كانت حركة النهضة تبحث عن عصفورها النادر ولن تدخر جهدا في أخونة الدولة بإطلاقه من ق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - تونس والرئيس القادم .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد وفاة الباجي قائد السبسي أضحت الدولة تعاني من فراغ جزئي في السلطة فالرئيس الانتقالي لن يظل في مكانه سوى مدة محدودة ، وهو ما يحاول كل من اليمين الديني واليمين الليبرالي سده ، بينما يتخبط اليسار الانتخابي في مشكلاته الداخلية والمناسبة مواتية ، وهي الموعد الانتخابي الذي يحث خطاه على عجل .واذا كانت حركة النهضة تبحث عن عصفورها النادر ولن تدخر جهدا في أخونة الدولة بإطلاقه من ق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - تونس والرئيس القادم .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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