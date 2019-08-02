2019/08/02 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي الرئيس القادم .بعد وفاة الباجي قائد السبسي أضحت الدولة تعاني من فراغ جزئي في السلطة فالرئيس الانتقالي لن يظل في مكانه سوى مدة محدودة ، وهو ما يحاول كل من اليمين الديني واليمين الليبرالي سده ، بينما يتخبط اليسار الانتخابي في مشكلاته الداخلية والمناسبة مواتية ، وهي الموعد الانتخابي الذي يحث خطاه على عجل .واذا كانت حركة النهضة تبحث عن عصفورها النادر ولن تدخر جهدا في أخونة الدولة بإطلاقه من ق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - تونس والرئيس القادم .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فريد العليبي - تونس والرئيس القادم .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).