لطفي حاتم - اليسار الاشتراكي والتحالفات الوطنية

2019/08/02 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم أعارت الأحزاب اليسارية والاشتراكية اهتماما متميزا في كفاحها السياسي الى التحالفات الوطنية باعتبارها مؤسسات سياسية وطنية قادرة على احداث تغيرات سياسية اقتصادية في الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية.-- وبذات المسار قدم تاريخ الدول الوطنية المعاصرة اشكالا متعددة من التحالفات السياسية الا أن تلك التحالفات الوطنية اكتنفتها صعوبات سياسية وفكرية منعتها من الاستمرار والتفاعل مع أهداف طبقا......

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