2019/08/02 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة العراقي ينأى بنفسه عن حفل ملعب كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 19:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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