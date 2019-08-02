2019/08/02 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيد السيستاني يعلن ان يوم السبت هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤٠ للهجرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 19:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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