مسؤول ايراني: الحظر الاميركي على ظريف يعني انتهاء الدبلوماسية

2019/08/02 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-

قال رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني ان الحظر الاميركي على وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" يعني انتهاء الدبلوماسية الخادعة التي ينتهجها البيت الابيض.





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