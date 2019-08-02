لقاء سعودي إيراني في مكة

2019/08/02 | 19:59

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بغداد اليوم- متابعة

التقى اليوم رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن ...





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