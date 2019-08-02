2019/08/02 | 19:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
التقى اليوم رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لقاء سعودي إيراني في مكة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
التقى اليوم رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لقاء سعودي إيراني في مكة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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