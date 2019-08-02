الخارجية تكشف عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية العراق والاردن ومصر في بغداد

2019/08/02 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الخارجية، الجمعة، عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر في بغداد، فيما سيناقش مكافحة الإرهاب والاستثمار ودعم العراق في إعادة الإعمار.وقال المتحدث بإسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “اجتماعا ثلاثيّا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر سينعقد في بغداد بوزارة […]

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