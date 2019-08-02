مساع لجلب سعات إضافية من الإنترنت للعراق من دول الجوار

2019/08/02 | 20:03

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وزير الاتصالات نعيم الربيعي خلال مؤتمر صحفي

كشف وزير الاتصالات ، نعيم الربيعي، عن مساع لجلب سعات إضافية للإنترنت من دول الجوار لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأجرى وزير الاتصالات، برفقة وزير التخطيط نوري الدليمي زيارة لمدينة الفلوجة للوقوف على حجم الدمار الذي طال البنى التحتية للاتصالات في محافظة الأنبار، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

كانت الاتصالات أعلنت في مارس/ آذار الماضي استكمال هيئة الإعلام والاتصالات ، إجراءاتها لإطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال.

كما قالت الوزارة في أبريل/ نيسان، إن واقع الإنترنت سيشهد عن تطور ملموس خلال الفترة القليلة القادمة وبشكل مدروس من خلال تفعيل مشروع إيصال الكيبل الضوئي للمنازل.

وأضافت الوزارة، في بيان رداً على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى، أن ذلك سيحسن من نوعية الخدمة المقدمة وخلق منافسة بين القطاعين العام والخاص.

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