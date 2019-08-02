بعد انباء تسلل إرهابيين.. الحشد الشعبي يعلن حالة الإنذار بمنطقة البوعيثة بالانبار

2019/08/02 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، حالة الإنذار في منطقة البوعيثة بمحافظة الانبار، بعد دخول إرهابيين إليها.

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