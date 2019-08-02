2019/08/02 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق والأردن ومصر في بغداد، فيما سيناقش مكافحة الإرهاب والاستثمار ودعم العراق في إعادة الإعمار.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "اجتماعا ثلاثيًّا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر سينعقد في بغداد بوزارة الخارجيّة يوم الاحد المقبل الموافق الرابع من اب الحالي".وأضاف الصحاف، أن "المُجتمِعين سيناقشون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار"

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).