2019/08/02 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السيد السيستاني يعلن يوم غد السبت هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيد السيستاني يعلن يوم غد السبت هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيد السيستاني يعلن يوم غد السبت هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).