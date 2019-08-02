العراق والكويت يبرمان اول اتفاق لإستثمار الحقول النفطية المشتركة بين البلدين

2019/08/02 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقعت كل من العراق والكويت عقداً مشتركاً مع شركة “ERC Equipoise Pte.Ltd.UK"، "الاستشاري العالمي" حول أعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الامثل للحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت.

وقال رئيس الجانب العراقي مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي اليوم الجمعة إن التوقيع على العقد جاء تتويجاً لاعمال اللجنة العراقية -الكويتية ، وهي خطوة مهمة لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الاشقاء ، وتأكيداً على حرص الحكومة والوزارة على حل جميع المسائل العالقة بين البلدين والعمل على توسيع أفاق التعاون بينهما في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة .

واضاف أن الاستشاري العالمي سيقوم بتزويدنا بجميع المعلومات المتعلقة بالمكامن النفطية وحجم الاحتياطي وغير ذلك من المعلومات والتي تمهد للاستثمار المشترك بين العراق والكويت .

من جانبه أشاد رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة البترول الكويتية الشيخ طلال الفهد الصباح بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، مثمناً دور اللجنة المشتركة التي

عملت بجدية أثمرت عن هذا الاتفاق التاريخي وهذا العقد المهم مع الاستشاري العالمي ، مؤكداً على عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين، معبراً عن مشاعر السعادة والفخر لما تحقق والذي يرسم ملامح جدية لطبيعة العلاقات المتميزة التي تشهد تصاعداً نحو أفاق أوسع وأشمل .

فيما قال رئيس شركة (ERC) الاستشاري العالمي ان شركته سوف تباشر العمل وفق العقد ، وتقوم باعداد الدراسات وجمع المعلومات الفنية ، تمهيداً لابرام أتفاقا بين الطرفين للاستثمار المشترك .

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد على أهمية هذا الاتفاق بين البلدين وأهمية هذا العقد الذي ينص على قيام الشركة بإعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل (قبة سفوان –العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة ) ، تمهيدا لتنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول .

وتابع المتحدث باسم الوزارة أن هذا الاتفاق يعد الاول في تاريخ الصناعة النفطية ،و الخطوة الاولى نحو أبرام أتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة .

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