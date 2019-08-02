سلطة الطيران المدني تشكل لجنة تحقيقية بشأن جباية مبالغ مالية مقابل وقوف عجلات موظفيها

2019/08/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن المخالفة التي ارتكبت من قبل الشركة المستثمرة لبارك وقوف العجلات بجباية مبلغ من المال مقابل وقوف عجلات موظفي سلطة الطيران المدني.

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