موسع.. وزارة النفط : العراق والكويت يبرمان عقداً مشتركاً مع الاستشاري العالمي

2019/08/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أول أتفاق للاستثمار الحقول المشتركة وقع كل من العراق والكويت عقداً مشتركاً مع شركة “ERC Equipoise Pte.Ltd.UK”" "الاستشاري العالمي " حول أعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الامثل للحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت .

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