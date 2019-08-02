2019/08/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، الإمام السيد علي السيستاني في النجف الأشرف أن يوم غدٍ السبت هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤٠ للهجرة.

وبهذا يكون يوم الأثنين 12 آب الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.انتهىبواسطة..



حيدر الأسدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الإمام السيستاني يعلن غد السبت أول أيام شهر ذي الحجة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الإمام السيستاني يعلن غد السبت أول أيام شهر ذي الحجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).