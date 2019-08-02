مكتب السيستاني: الاثنين بعد المقبل اول ايام عيد الاضحى

2019/08/02 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الجمعة، ان يوم غد السبت هو اول ايام شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الاثنين بعد المقبل اول ايام عيد الاضحى المبارك.

وقال المكتب في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "يوم غدٍ السبت الموافق ( ٣ / ٨ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤٠ للهجرة".

وبذلك يكون يوم الاثنين بعد المقبل الذي يصادف الـ12 من شهر آب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك.

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