2019/08/02 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الجمعة، ان السلطات العراقية تواصل البحث عن رفاة الكويتين من اجل انهاء تلك المأساة، مبيناً

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