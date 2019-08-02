مكتب السيستاني يعلن موعد أول أيام عيد الاضحى

2019/08/02 | 20:29

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف، اليوم الجمعة، موعد اول أيام عيد الأضحى.

وذكر المكتب في بيان مقتضب، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "يوم غدٍ السبت الموافق ( ٣ / ٨ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤٠ للهجرة".

وبذلك فأن يوم الاثنين بعد المقبل، المصادف 12 من شهر آب الحالي أول أيام عيد الأضحى.

بغداد اليوم - كركوك

عدت الجبهة العربية في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، مشاركة المحافظ المقال نجم الدين كريم في الانتخابات المحلية المقبلة "تحديا" لأهالي المحافظة وكذلك للحكومة الاتحادية، فيما أعلنت رفضها المطلق لذلك.

وقال نائب رئي

بغداد اليوم- متابعة

التقى اليوم رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر، في مدينة مكة المكرمة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضية إعادة إيفاد المواطنين الإيرانيين لأداء العمرة في السعودية.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

علق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الجمعة، على الذكرى السنوية للاجتياح الذي نفذه النظام السابق لدولة الكويت عام 1990.

وقال العبادي في تغريدة له على"توتير"، "الثاني من آب 1990 ذكرى عنجهية وعدوان حاكم

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