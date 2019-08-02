2019/08/02 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعطت سلطات المملكة المتحدة الضوء الأخضر للعلاج الرائد للصلع، الذي يتضمن تجميد بصيلات الشعر لشخص ما لاستخدامها في وقت لاحق من الحياة.وسمحت هيئة الأنسجة البشرية الحكومية لشركة HairClone للتكنولوجيا الحيوية، ببدء جمع عينات شعر العملاء.ويقدم كل عميل نحو 100 بصيلة في عينة واحدة، بينما ما يزال لديه شعر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا..علاج رائد للصلع “ينهي” مأساة الرجال! المركز الخبري الوطني.

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