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مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني : يعلن ان غدا غرة شهر ذي الحجة و الاثنين 12 اب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك


مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني : يعلن ان غدا غرة شهر ذي الحجة و الاثنين 12 اب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك
2019/08/02 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني : يعلن ان غدا غرة شهر ذي الحجة و الاثنين 12 اب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك

العراقديانات

مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني : يعلن ان غدا غرة شهر ذي الحجة و الاثنين 12 اب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك

الجمعة 2 أغسطس 2019 - 20:16

الصورة من الارشيف

مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني : يعلن ان غدا غرة شهر ذي الحجة و الاثنين 12 اب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك 

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