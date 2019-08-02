مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني : يعلن ان غدا غرة شهر ذي الحجة و الاثنين 12 اب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك
العراقديانات
مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني : يعلن ان غدا غرة شهر ذي الحجة و الاثنين 12 اب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك
الجمعة 2 أغسطس 2019 - 20:16
الصورة من الارشيف
مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني : يعلن ان غدا غرة شهر ذي الحجة و الاثنين 12 اب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك
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