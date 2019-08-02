2019/08/02 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في مجلس النواب العراقي، الخميس، عن اختيار نعيم العبودي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات النيابية.

وابلغ المصدر بأنه تم اختيار المتحدث باسم عصائب اهل الحق، النائب نعيم العبودي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات النيابية.

واضاف انه تم اختيار فلاح حسن زيدان نائباً لرئيس اللجنة، وشيماء علي حسين مقررة للجنة.

يشار الى ان نعيم العبودي، تولد ١٩٧٨، من قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، وانتمى لحركة عصائب أهل الحق سنة ٢٠٠٦.

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