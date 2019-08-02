سقوط عسكري بريطاني من الطابق السابع في بولندا

2019/08/02 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… سقط عسكري بريطاني، من عناصر الوحدة اللوجستية في كتيبة حلف الناتو المرابطة في بولندا، من الطابق السابع في أحد فنادق العاصمة البولندية وارسو.وذكرت قناة TVN التلفزيونية البولندية، أن العسكري البريطاني، لقي حتفه مباشرة إثر سقوطه.وأشارت القناة، إلى أن التحقيقات الأولوية يظهر تظهر أن الحادث لا يحمل أي طابع جنائي، وأن العسكري كان […]

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