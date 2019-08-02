الاعلام الحربي في هيئة الحشد يبحث مع صحفيي واعلاميي كركوك مواجهة فكر داعش

2019/08/02 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد من الأعلام الحربي في هيئة الحشد الشعبي , مع صحفيين واعلاميين في كركوك تنسيق الجهود والعمل على مواجهة فكر داعش الارهابي ودعم القوات الامنية .جاء ذلك خلال زيارة وفد من مديرية الاعلام الحربي بهيئة الحشد الشعـــبي برئاسة مهند حسين معاون مدير المديرية للشؤون الفنية مقر عمليات الهيئة في كركوك بحضور ممثل نقابة […]

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