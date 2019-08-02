ترامب: كيم “لن يخيب آمالي” رغم إطلاق الصواريخ

2019/08/02 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنّ الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون،

”لن يخيب آمالي“ رغم إقراره بأن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ ”قد“ تشكل

انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف

في سلسلة من التغريدات: ”قد يكون هناك انتهاك للأمم المتحدة، لكن الزعيم كيم لا

يريد أن يخيب آمالي عبر انتهاك الثقة.



هناك الكثير مما يجب أن تحصل عليه كوريا

الشمالية“.

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