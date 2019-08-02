2019/08/02 | 20:53

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مكتب الإمام السيستاني يعلن السبت أول أيام شهر ذي الحجة الحرام لعام 1440 هجرية

الجمعة

02

أب

2019 :

08:34 pm

15

أعلن مكتبُ المرجع الديني الأعلى سماحة الإمام السيستاني(دام ظله) أن

يوم غدٍ السبت هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤٠ للهجرة.

وبذلك سيكون يوم الاثنين الموافق 12 آب الجاري أول أيام عيد الأضحى

المبارك .

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