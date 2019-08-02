إنذار في شمال الرمادي بعد أنباء بوجود ارهابيين

2019/08/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كثفت قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي، الجمعة، إجراءاتها الأمنية في قاطع البوعيثة شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار اثر ورود معلومات استخبارية تفيد بدخول ارهابيين الى المنطقة.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي كثفت إجراءاتها الأمنية في قاطع البوعيثة بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ارهابيين داخل المنطقة".وأضاف، أن "الإجراءات شملت اتخاذ حالة الانذار لجميع اقسامها ولاسيما في السيطرات الخارجية".انتهى

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