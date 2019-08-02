الخارجية تصدر بيانا بشأن المفقودين الكويتيين

2019/08/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، ان العراق يعمل بجد لتحديد مصير جميع المفقودين، وما تم اكتشافه مؤخرا في محافظة المثنى من العثور على إحدى المقابر الجماعية التي تضم رفات مفقودين كويتيين، يؤشر على استمرار الجهود من أجل إنهاء هذا الملف.وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان صحفي اليوم، ان "السلطات العراقـية تسعى وباهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـية التي تعرض لها الأشقاء الكويتيون إبان الاجتياح الصدامي لبلادهم في سنة 1990، والتوصل إلى مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين".

وأوضح ان "الفريق الفني العراقي المعني تمكن وبمشاركة بعثة الصليب الأحمر في بغداد من العثور على إحدى المقابر الجماعية في محافظة المثنى في 2019/3/6 تضم رفات (46)، وأسفرت النتائج الأولية للتحليل الجيني عن أن 32 من هذه الرفات عائدة للمفقودين الكويتيين".

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