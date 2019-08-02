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محافظ كربلاء يعلن عن ملعب جديد بمساحة 7 دوانم


محافظ كربلاء يعلن عن ملعب جديد بمساحة 7 دوانم
2019/08/02 | 20:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، عن تخصيص أرض بمساحة 7 دوانم مجاورة لملعب كربلاء الدولي لتكون اضافة جديدة الى المنشآت الرياضية في المحافظ...

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