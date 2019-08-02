محافظ كربلاء يعلن عن ملعب جديد بمساحة 7 دوانم

2019/08/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، عن تخصيص أرض بمساحة 7 دوانم مجاورة لملعب كربلاء الدولي لتكون اضافة جديدة الى المنشآت الرياضية في المحافظ...

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