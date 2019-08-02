بعد مقتل حمزة بن لادن.. كيف سيكون مستقبل تنظيم “القاعدة”؟

2019/08/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” #البريطانية، اليوم الجمعة، أنّ مقتل حمزة، نجل زعيم تنظيم “#القاعدة” السابق، السعودي أسامة بن لادن، يمثل ضربة رمزية، ولكن تأثيره العملي “محدود”.[…]

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