تركيا تبدأ بإجراء يشكل تهديدا مائيا للعراق

2019/08/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال نائب برلماني ونشطاء إن تركيا بدأت في ملء خزان سد ضخم لتوليد الكهرباء على نهر دجلة رغم احتجاجات على أن ملء الخزان سيشرد الآلاف في تركيا ويهدد بنقص في المياه عند مصب النهر في العراق.

وقالوا نقلا عن صور للأقمار الصناعية إن المياه بدأت تتجمع خلف سد إليسو، وهو مشروع استمر العمل فيه عقودا ويهدف لتوليد 1200 ميجاوات من الكهرباء لجنوب شرق تركيا.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على العمل في السد.



وأحالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن مشروعات السدود الأسئلة الخاصة بالمشروع إلى الرئاسة التركية.



ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الزراعة والغابات.

والسد الذي وافقت الحكومة التركية للمرة الأولى على إنشائه في عام 1997 جزء رئيسي من مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المنطقة الأفقر والأقل تطورا في البلاد.

وكانت تركيا قد أوقفت احتجاز المياه في وقت سابق بعد شكاوى عراقية من انخفاض التدفقات المائية في منتصف الصيف.

ويقول العراق إن السد سيؤدي إلى شح المياه لديه لأنه سيقلل التدفق في أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء وفق "رويترز".

ويحصل العراق على نحو 70 في المئة من إمداداته من المياه من الدول المجاورة، خاصة من خلال نهري دجلة والفرات عبر تركيا.

وكان المبعوث الخاص للرئيس التركي بشأن المياه فيصل اوغلو زار العراق يوم الخميس والتقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

واكد الجانبان على اهمية توطيد العلاقات في ملف المياه وربط المصالح العراقية بالمصالح التركية وإنشاء شركات مشتركة عراقية تركية داخل العراق.

سوار أحمد

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