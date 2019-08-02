العراق والكويت يوقعان عقد دراسة فنية لتطوير الحقول النفطية الحدودية المشتركة

2019/08/02 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق والكويت بالعاصمة عمان اليوم عقد إجراء دراسة فنية لتطوير الحقول النفطية الحدودية المشتركة بين البلدين واختارا شركة اي ارجو سي البريطانية لتحديد افضل السبل لاستغلال هذه الحقول.وينص العقد على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل /سفوان –العبدلي/ وحقل /الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة /، وذلك […]

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