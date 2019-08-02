2019/08/02 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن تفاصيل ضبط زرع قيود وهمية واصدار جوازات وهويات لـ11 قطرياً في دائرة أحوال منطقة الأعظمية في بغداد.واكدت في بيان تلقته “خطوة برس” عن ضبط شخصين، أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي، متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية واصداره

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: ضبط تسجيل 11 قطريا في سجل أحوال الأعظمية وكالة خطوة برس.

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