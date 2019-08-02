2019/08/02 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس شكل مدير مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة لجنة تحقيقية بشأن شركة قامت بجباية مبالغ مقابل وقوف عجلات موظفي الطيران المدني.وذكر بيان رسمي تلقته “خطوة برس” أن “مدير مطار بغداد الدولي المهندس علي محمد تقي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير الشعبة القانونية وعضوية الشعب المالية وامن المطار”.وأضاف البيان أن “اللجنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة تحقيقية بشأن جباية مبالغ لعجلات موظفي الطيران في مطار بغداد وكالة خطوة برس.

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