2019/08/02 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عامر عاصي

القصيدة

التحچي عن جوع الطفل

لازم تجوع

القصيدة

التنضفر خصلة

حزن

لازم تغسّلها الدموع

القصيدة

التحچي عن أم تنتظر

تصبح نذر

تجرح الطين بحزنها

بكل حزنها

وتشتعل

فوگ الكرب

مثل الشموع

القصيدة

التوصف الشبّان مدفونين

لازم من حسنهم،

تضوي للدنيا،

وتموع

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