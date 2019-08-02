مدافع الديوانية سجاد أحمد: أعتز كثيراً بمباراتي الزوراء

2019/08/02 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / حامد عبد العباس

برزت خلال منافسات دوري الكرة الممتاز للموسم الماضي الكثير من الوجوه الشبابية التي قدمت مستويات فنية جيدة وخاصة أندية المحافظات اللاعب الشاب سجاد أحمد من مدينة كربلاء الذي تمكن خلال الموسم الماضي من أن يكون احدى الركائز الدفاعية المهمة لكتيبة مدرب نادي الديوانية رزاق فرحان وساهم الى حد كبير مع بقية زملائه بقيادة فريقهم الى موقع يعد الافضل في الترتيب العام عبر مشاركات النادي في الدوري الممتاز رغم البداية المتعثرة للفريق خلال المرحلة الاولى فضلا عن تواجده في تشكيلة الاسبوع ضمن المدافعين الافضل في الدوري أربع مرات .



عن تجربته الناجحة مع الاحمر الديواني أكد المدافع سجاد أحمد بأنها ناجحة جدا وأكسبته الثقة بالنفس والاصرار والعزيمة على تقديم الافضل وقال لقد لعبت أساسيا في جميع المباريات مع المدربين الذين تعاقبوا على تسلم الفريق آخرهم الكابتن رزاق فرحان الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة في تحسن نتائج الفريق بعد زيادة الانسجام ما بين اللاعبين وتوظيفهم بشكل صحيح خلال الوحدات التدريبية حيث تغيرت ملامح الفريق تدريجيا من خلال الفوز في أغلب المباريات والوصول به الى متوسط الترتيب العام لفرق الدوري بعد ان كان النادي يصارع من أجل الهروب من أسفل القاع خلال المرحلة الاولى رغم أن الجهاز الفني في بداية الدوري المؤلف من علي هاشم وجاسب سلطان عملا ما بوسعهما من أجل تحقيق نتائج أفضل لكن قلة إنعدام الدعم المادي وسوء الطالع الذي لازم اللاعبين حالا دون ذلك واشار أحمد الى ان دوري الموسم الماضي أفضل من الموسم الذي سبقه حيث كانت هناك طاقات شبابية واعدة أثبتت علو كعبها في المستطيل الاخضر من الكرخ حسين جبار ومصطفى مؤيد وعلي نوري واحمد عبد الرزاق من الديوانية الى جانب فرق في الدوري ليس لديها لاعبون محترفون او دوليون لكنها فرضت تواجدها وكانت رقما صعبا على الفرق الجماهيرية مثل نفط الوسط والكرخ والديوانية والكهرباء والحدود وعن أفضل مباراة له في الدوري أوضح مدافع الديوانية أن مباراتي الزوراء هما الافضل بالنسبة له كونه فريقا جماهيريا كبيرا ففي الاولى تعادلنا بثلاثة أهداف في ملعب الشعب وكنا الاقرب للفوز والثانية كسبنا فيها نقاط الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين وهذا يدل على أن فريقنا يمتلك نزعة هجومية ولاعبين شبابا قادرين على إحداث الفارق في كل مباراة وهو ما تحقق لنا خلال منافسات المرحلة الثانية خصوصا لنصل الى المركز الرابع عشر بـ 44 نقطة وبفارق الاهداف عن ثلاثة فرق سبقتنا في الترتيب وكشف سجاد أحمد عن تلقيه عدة عروض محلية من أندية جماهيرية وأندية جنوبية وإنه سيحرص على دراسة تلك العروض بعناية ليحدد وجهته المقبلة للموسم الجديد لأن هدفه هو اللعب لفريق جماهيري يقوده الى المنتخب الوطني أما عن بداياته فقال بدايتي مع نادي الحر قبل ثلاثة مواسم وبالتحديد في بطولة كأس العراق وخلال مباراتنا مع الميناء التي قدمت فيها مستوى متميزا.

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