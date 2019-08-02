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العراق والكويت يبرمان عقداً مشتركاً مع "الاستشاري العالمي" حول حقول النفط الحدودية


العراق والكويت يبرمان عقداً مشتركاً مع
2019/08/02 | 21:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لتوسيع آفاق التعاون

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