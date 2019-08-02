إلقاء القبض على متهم بتجارة المخدرات وسط ذي قار

2019/08/02 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة،إلقاء القبض على متهم بقضايا المتاجرة بالمواد المخدرة وسط مدينة الناصرية.

وذكر بيان للقيادة تلقته “كلكامش برس”، أن “مفارز استخبارات سرية سوات، تمكنت من القبض على المتهم ( م .



ح .



ج ) البالغ من العمر ( 40 ) عاماً يسكن مدينة الناصرية حي التضحية”، لافتاً إلى أن “مذكرة قبض قضائية صادرة بحقه استنادا لإحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات”.

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