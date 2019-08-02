ترامب يخاطب يونغ بأسلوب الاطفال: أنت صديقي ولا تريد أن تخيّب ظني!

2019/08/02 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادخاطب الرئيس الأمريكي دونال ترامب،الجمعة، رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ بصفته “صديقه الذي لن يريد أن يخيب ظنه”.

وقال ترامب في تغريدة ترجمتها “كلكامش برس”، إن “لكيم نظرة مستقبلية جميلة جداً لبلاده كوريا الشمالية، هذه النظرة، لن تتحقق إلا مع الولايات المتحدة، ومعي أنا كرئيس لها”.

وتابع: “أنا اعلم أن كيم سيقوم بالأمر الصحيح لانه ذكي، وايضا، هو لن يريد ان يخيب ظن صديقه، الرئيس ترامب”.

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