اتحاد الكرة مقدماً اعتذاره الشديد: ما حدث لم يكن بقصد اطلاقاً

2019/08/02 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، اعتذاره الشديد واكد ان ما حدث لم يكن بقصد اطلاقاً.وقال الاتحاد في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "يود الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يوضح ان ما ظهر من ردود افعال تخص حفل افتتاح بطولة غرب آسيا، هي محترمة بالنسبة لنا، سواء أكانت المؤيدة منها أو الرافضة".

واكد، أن "مدينة كربلاء لها قدسية خاصة، لكن الذي حدث أن الاتحاد كلف وزارة الشباب والرياضة اقامة حفل الافتتاح، وبفقراته كافة، وبدورها، وعن طريق احدى دوائرها المعنية، قامت الوزارة بالتعاقد مع شركة لبنانية مختصة في هذا المجال من قبل موظفيها، إذ تم الاتفاق معها أن تكون الفقرات مختصرة، وتهدف الى اظهار اجمل صور الوطن، بعد ان تخلص من الظلاميين التكفيريين، ومن يساندهم الى أبد الابدين".

وتابع البيان، انه "طالما شعر البعض أن ما تم عرضه في هذا الحفل يعد تعديا على الصبغة الدينية التي تتحلى بها محافظتنا المقدسة كربلاء، فإن الاتحاد العراقي لكرة القدم يقدم اعتذاره الشديد"، لافتا الى أن "ما حدث لم يكن بقصد اطلاقا، طالما ان الجميع يعمل لما فيه خير الوطن من اقصاه الى اقصاه".

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