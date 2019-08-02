بابليون تعلن عن قرب جمع تواقيع لطرد السفير الأمريكي من العراق

2019/08/02 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال لويس في بيان مقتضب تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إنه "سيتم جميع تواقيع لطرد السفير الأميركي وسحب السفير العراقي من واشنطن".وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت على خلفية ادراج الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني على لائحة الإرهاب".وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن بتاريخ (18 تموز 2019)، فرض عقوبات على اثنين من قادة الحشد الشعبي، من ضمنهم ريان الكلداني ومحافظي نينوى وصلاح الدين السابقين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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