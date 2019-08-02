مكتب السيد السيستاني يعلن يوم غد السبت هو أول أيام شهر ذي الحجة

2019/08/02 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "يوم غدٍ السبت الموافق ( ٣ / ٨ / ٢٠١٩ م) هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام١٤٤٠ للهجرة".وبذلك يكون يوم الاثنين بعد المقبل الذي يصادف الـ12 من شهر آب الحالي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

انتهى.ص.هـ.ح.

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