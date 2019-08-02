2019/08/02 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للسكك الحديدية، التابعة لوزارة النقل العراقية، الجمعة، جاهزيتها لإعادة العمل في خط سككي ينطلق من العاصمة بغداد، مارا بالأراضي السورية، وصولا إلى تركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق جاهز لإستئناف العمل بخط سككه المارة بسوريا وصولاً لتركيا (صور) ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق جاهز لإستئناف العمل بخط سككه المارة بسوريا وصولاً لتركيا (صور) ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).