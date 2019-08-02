العراق يطرح مشاريع استثمارية متعددة لربطه بتركيا

2019/08/02 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة العامة للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل ،الجمعة، عن مشاريع استثمارية متعددة، لعمل وإنجاز خطوط سككية تربطه مع تركيا، منها عبر إقليم كردستان.

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