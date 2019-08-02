الحشد الشعبي يكثف إجراءاته الأمنية في قاطع البوعيثة

2019/08/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي، الجمعة، إجراءاتها الأمنية في قاطع البوعيثة اثر ورود معلومات استخبارية تفيد بدخول ارهابيين الى المنطقة.وقال موفدنا، إن قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي كثفت إجراءاتها الأمنية في قاطع البوعيثة بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ارهابيين داخل المنطقة.وأضاف، أن الإجراءات شملت اتخاذ حالة الانذار لجميع اقسامها ...

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